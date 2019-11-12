«Там бабушка-инвалид ходила на костылях во время бомбежки кормить собак», – уральские волонтеры о Луганских зоозащитниках (ФОТО, ВИДЕО)

На Урал вернулись две зоозащитницы, которые отправились в Луганск, чтобы доставить коллегам гуманитарную помощь: корм, медикаменты и другие необходимые вещи.

Из Луганска привезли покалеченных собак и кошек

В Луганске приют располагается в частном доме, где более 100 кошек и собак. Самих волонтеров мало. Например, среди зоозащитников есть пенсионерка, которая на костылях во время бомбежки ходила кормить собак. Уральские зоозащитницы решили приехать, чтобы привлечь внимание местных к проблеме. По их мнению, такие действия привлекут больше волонтеров. Кроме того, екатеринбурженки поговорили с луганскими депутатами и ветврачами, подняли вопросы о льготных вакцинациях, а также о выделении земли под новый приют.

В Екатеринбург привезли больных зверей: 6 кошек и 4 собак. Все они с тяжелыми травмами. Например, у пса Кокоса диагностировали застарелую автотравму. Кроме того, во время бомбежки он запутался в колючей проволоке. Луганские волонтеры его нашли, распутали ему лапы и обработали раны. Но так как у волонтеров мало средств, которые способствуют заживлению, – на поправку собака не идет.

А рядом с псом Пиратом взорвался снаряд, осколком ему выбило глаз. Все звери прибыли в истощенном состоянии. «Животные сейчас все находятся в стационаре. Они в стабильном состоянии, есть те, кто чувствуют себя не очень хорошо. На сегодняшний день взяты анализы, чтобы лечение скорректировать», – рассказала ассистент ветеринарного врача Мария Гильмутдинова.

В клинике звери пробудут еще около недели. После их направят на передержку, пока не найдут новую семью.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

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