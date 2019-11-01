Недобросовестного застройщика приговорили к 5 годам, но он не явился в суд

Верх-Исетский суд Екатеринбурга сегодня приговорил к пяти годам колонии и крупному штрафу за мошенничество директора ООО «СтроймонтажУрал-2000» Владимира Абраменко, однако подсудимый, находившийся под подпиской о невыезде, на оглашение приговора не пришел и был объявлен в розыск. Об этом сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры.

На суде прокурор доказал, что с апреля по декабрь 2017 года в рамках реконструкции спортивного комплекса «Синегорец» в поселке Баранчинском, где «СтроймонтажУрал-2000» был основным подрядчиком, Абраменко привлек к работам субподрядчиков. Когда часть работ была завершена, он получил от муниципального заказчика плату – свыше 32 млн рублей, а с субподрядчиками не расплатился. Заканчивал объект уже другой подрядчик.

Добавим, что дело Абраменко тесно связано с уголовным делом в отношении бывшего депутата гордумы от «Единой России» и руководителя Управления капстроительства Свердловской области Олега Кагилева. По версии обвинения, Кагилев запросил у Абраменко взятку в размере 6,6 млн рублей, чтобы этот подряд достался именно его компании. Но Абраменко отказался платить и получил контракт «бесплатно». Дело Олега Кагилева о приготовлении к получению взятки рассматривается отдельно, в Кировском райсуде. Сейчас в нем объявлен перерыв из-за отпуска одного из адвокатов.

Затем компания Абраменко выиграла торги на строительство детского сада на 270 мест в Верхнем Тагиле, где похитила у города 32 млн рублей в качестве оплаты за фактически невыполненные строительные работы. Кроме того, в 2017 году компания Абраменко подрядилась делать капремонт многоквартирных домов на улицах Старых Большевиков и Атмосферной в Екатеринбурге. По уже отработанной схеме наняли субподрядчиков, но не заплатили им, причинив ущерб на сумму свыше 3,8 млн рублей.

Екатеринбург, служба информации

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