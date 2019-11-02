В Свердловской области начался ледостав. Есть первые пострадавшие

Водоемы Свердловской области начали затягиваться льдом. Причиной этому стали морозы, которые пришли на Урал на минувшей неделе.

Впрочем, ледяная корка еще не окрепла. Поэтому выходить на лед смертельно опасно, предупреждают спасатели. Как сегодня сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, 31 октября в поселке Баранчинском сотрудники МЧС спасли велосипедиста, который провалился под лед. Со слов очевидцев, мужчина решил срезать путь через водоем по неокрепшему льду, но в 40 метрах от берега оказался в воде. На место прибыли сотрудники 77-й пожарно-спасательной части. Они добирались до тонущего на щите для переноски пострадавших, страхуя спасательной веревкой.

«Пожарный добрался на щите до полыньи, помог выбраться пострадавшему на поверхность, а оставшиеся на берегу за веревку потащили их на к себе. В нескольких метрах от берега лед не выдержал, и носилки начали уходить под воду, однако к этому моменту пожарный уже мог достать ногами до дна и на руках вынес пострадавшего на берег. Мужчину разместили в аварийно-спасательном автомобиле, сняли с него мокрую верхнюю одежду и укутали в термоодеяло, после чего передали прибывшей на место происшествия бригаде скорой медицинской помощи», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Свердловская область, служба информации

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