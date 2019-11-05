«Белые в городе» самовольно переименовали главные улицы областного центра

В День народного единства молодые люди из сообщества «Екатеринбург консервативный» установили на главных улицах Екатеринбурга таблички с их дореволюционными названиями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», улица Куйбышева стала Сибирским проспектом, Ленина – Главным, 8 Марта – Уктусским. «Участники «ЕК» традиционно появились в ветровках «Белые в городе», – сообщили организаторы в соцсети.

Напомним, ранее движение уже отметилась в новостях: его члены заклеили центр города листовками, оскорбляющими память исторических деятелей, в честь которых названы улицы – Карла Маркса, Розы Люксембург, Анатолия Луначарского, Феликса Дзержинского.

Екатеринбург, служба информации

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