Уральцы вышли обнять пруд, позеленевший из-за водорослей (ВИДЕО)

Около сотни жителей Нижнего Тагила вышли обнять Черноисточинский пруд. Акцию обеспокоенные горожане провели в День народного единства. Участники мероприятия взялись за руки и выстроились цепочкой на берегу водоема. Таким образом люди хотят привлечь внимание властей к экологической проблеме, связанной с качеством питьевой воды.

Не первый год местные жители страдают от сине-зеленых водорослей, заполонивших пруд, и источающих сильный неприятный запах. Ученые называют эти водоросли цианобактериями. Последние, умирая, забирают кислород, от чего массово гибнет рыба, и выделяют токсины, вредные, а иногда и опасные для человека. «Раньше в пруду купались дети, но сейчас мы им запретили – вылезали зеленые, как лягушки, была рвота и понос», – рассказала одна из участниц акции.

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Напомним, что Черноисточинский пруд – источник питьевой воды для тагильчан (жителей Вагонки и Гальяно-Горбуновского массива). Однако вот уже несколько лет – минимум с 2015 года – проблема с цианобактериями не решается, хотя власти осведомлены и о проблеме, и о ее причинах, и о ее последствиях. Сначала на оздоровление пруда не находилось денег – требовались вложения в капитальный ремонт гидротехнических сооружений, в том числе водоспуска и водозабора. При этом игнорировались все предложения экологов и ученых по поводу собственно избавления от сине-зеленых водорослей, которые начинают плодиться, как только для этого складываются благоприятные условия. Федеральное минприроды согласно включить Черноисточинский пруд в программу «Чистая вода» и дать денег из казны на восстановление и оздоровление питьевого водоема, однако для этого местные власти должны предоставить проекты. По состоянию на середину сентября 2019 года был заключен контракт на проектирование ливневой канализации в Черноисточинске, недавно было получено положительное заключение госэкспертизы на проект экологической реабилитации Черноисточинского водохранилища.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 05.11.19

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