Свердловских сенаторов и депутатов Госдумы ждет существенное повышение зарплат

Депутатов Госдумы и сенаторов от Свердловской области и их помощников ждет индексация зарплат. В проекте бюджета региона на следующий год предусмотрен рост расходов на сенаторов на 19,7% «в связи с увеличением месячного фонда оплаты труда». В 2020 году на содержание Аркадия Чернецкого и Эдуарда Росселя будет потрачено 8 млн 474 тысячи рублей.

Чуть меньшая индексация ждет депутатов – 14,9 %, на них предусмотрено 56,5 млн рублей. Причина роста расходов аналогичная – «в связи с увеличением месячного фонда оплаты труда депутатов Государственной Думы и их помощников». В обоих случаях финансирование идет через региональный бюджет, которому Федерация выделяет трансферты.

На прошлой неделе Счетная палата представила заключение по федеральному бюджету на 2020-2022 годы, из которого следовало – в ближайшие два года расходы на содержание Государственной Думы и Совета Федерации существенно возрастут, половина дополнительных расходов придется на повышение зарплат. Парламент в итоге станет лидером среди высших органов власти по росту финансирования.

Власти Свердловской области ожидает меньший рост фонда оплаты труда – губернатору проиндексируют зарплату на 4%, такой же рост будет у председателя и депутатов заксобрания. Существенно вырастут расходы на содержание заместителей губернатора – на 19,1 % – но это связано с введением в структуру правительства должности вице-губернатора.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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