Содержание свердловских сенаторов вырастет в 1,5 раза. Депутаты Госдумы «подорожают» на 20 %

Депутатам Госдумы и членам Совета Федерации в этом году должны проиндексировать зарплаты. Речь ранее шла об увеличении их доходов примерно на 4 %. Однако расходы на Госдуму вырастут более чем на 20 %. А два сенатора «выберут» из казны почти в 1,5 раза больше.

О том, что расходы на содержание членов Совета Федерации и депутатов Госдумы будут увеличены, ранее уже сообщалось – согласно указу президента им, как и кабмину, проиндексируют зарплаты на 4 %. Однако фонд оплаты труда увеличится куда серьезнее. Почти на 3 млрд рублей со следующего года станут «дороже» два сенатора от Свердловской области и их помощники. В 2018 году из федерального бюджета в бюджет Свердловской области на оплату труда членов Совета Федерации будет перечислено 6 млн 358 тысяч рублей. «Бюджетные ассигнования на 2018 год больше объема аналогичных расходов на 2017 год на 2 085,2 тыс. рублей или на 48,8 % в связи с увеличением фонда оплаты труда членов Совета Федерации и их помощников», – сообщается в пояснительной записке к проекту бюджета.

На депутатов Госдумы от Свердловской области потратят 40,7 млн рублей. Это на 20,5 % больше, чем выделяли в этом году. Причина та же – «в связи с увеличением фонда оплаты труда депутатов Государственной Думы и их помощников». Кстати, сенаторам и их помощникам пока обещают одни и те же зарплаты на ближайшие три года, а вот Госдуму ждет повышение и в 2019 году.

«Согласно Указу президента, зарплаты будут проиндексированы на 4 %. Откуда взялось 20,5 %, я не знаю. Но могу предположить. Со следующего года можно будет увеличить численность помощников. Сейчас депутат Госдумы может брать на работу в Госдуме двух человек, еще три могут работать в регионе. Теперь в субъектах могут помогать до 5 человек», – рассказал корреспонденту РИА «Новый День» депутат ГД Андрей Альшевских. Вероятно, рост фонда оплаты труда сенаторов с помощниками связан с той же причиной – им тоже разрешили брать больше помощников для работы в регионах.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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