«Порой ЧОПовцы приходят никакущие»: екатеринбургские депутаты потребовали увеличить финансирование охраны школ

Администрация Екатеринбурга заложит в бюджет на 2020 год дополнительно 68 миллионов рублей на охрану школ. Расходы связаны с новыми требованиями антитеррористической защищенности учебных заведений, которые муниципалитет обязан выполнить, сообщила сегодня на заседании думы начальник департамента образования Екатерина Сибирцева. Деньги пойдут на дооборудование систем видеонаблюдения и освещенности школьных территорий. Однако депутаты заявили о другой проблеме – в школах остро не хватает квалифицированных охранников.

Напомним, с 2019 года оплата услуг постовой охраны в образовательных учреждениях идет из городского бюджета. В Екатеринбурге на эти цели ушло свыше 220 миллионов рублей. В новом учебном году более 200 школ и детсадов заключили договоры по результатам торгов с 31 частным охранным предприятием. По словам Екатерины Сибирцевой, средняя стоимость услуги составила 90 рублей за один час охраны. Именно эта цифра возмутила депутатов.

Виктор Сомиков подсчитал, что за суточную смену школьный охранник получает чуть более 2 тысяч рублей, что в два раза ниже по рынку в Екатеринбурге. По его словам, ждать качественной охраны за такие деньги не приходится.

«Часто в этих ЧОПах не хватает специалистов, на посту сидят случайные люди. И это становится проблемой директоров школ. Когда установлена единая цена за услугу, руководители не могут ничего предпринять. А порой сотрудники ЧОПа приходят никакущие! Есть ли возможность увеличить финансирование в бюджете, чтобы улучшить качество охраны?», – спросила Галина Арбузова, работающая по совместительству директором школы №67.

Екатерина Сибирцева отметила, что в этом случае качество услуг охраны оценивает заказчик, то есть руководство школы. Что касается добавки в бюджете, то её еще нужно экономически обосновать. По словам чиновницы, средняя оплата труда школьного охранника рассчитывалась из общего анализа рынка услуг в этой сфере в Екатеринбурге, а там стоимость снижается. «Может, кто-то на рынке сейчас и демпингует. Мы исходим из того, что есть», – развела руками Сибирцева.

В мэрии также заверили, что все охранные фирмы, работающие в школах и детсадах, имеют лицензию и рекомендованы Росгвардией. Перед началом учебного года ЧОПы на свои средства провели занятия для сотрудников с учетом специфики образовательных учреждений. Но эти слова не убедили депутатов. Виктор Сомиков отметил, что департамент образования занимается непрофильным делом, и охрану в школах должны обеспечивать правоохранительные органы.

В итоге, депутаты приняли отчет Екатерины Сибирцевой, но предупредили сотрудников мэрии, что будут требовать больше денег на образование во время обсуждения бюджета на 2020 год.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 05.11.19

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