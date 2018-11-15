Власти Екатеринбурга потратят на охрану школ 233 миллиона рублей

На охрану образовательных учреждений Екатеринбурга в 2019 году предусмотрено примерно 233 миллиона рублей – эти деньги заложены в проекте муниципального бюджета. Об этом сообщил вчера замначальника департамента образования Михаил Ладейщиков во время инспекции депутатами гордумы трех школ. Как пояснили «Новому Дню» в ведомстве, речь идет об оплате услуг частных охранных организаций.

Ранее замминистра по экономике Свердловской области Андрей Корюков упоминал, что охрана школ и детских садов будет полностью передана Росгвардии и аккредитованным ЧОП. Кроме того, предполагается установка дополнительных камер наблюдений в столовых и актовых залах школ. В региональном министерстве образования отмечали, что эта работа проводится в рамках федерального постановления об антитеррористической защищенности объектов. На выполнение всех параметров безопасности в учебных заведениях область выделает 2,3 миллиарда рублей.

Напомним, ревизия свердловских школ началась после трагических событий в республике Крым.

Студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков 17 октября заложил взрывное устройство в учебном заведении и открыл беспорядочную стрельбу по ученикам и преподавателям, а затем покончил с собой. В результате нападения погиб 21 человек, в списке пострадавших – больше 70.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 15.11.18

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