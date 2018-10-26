ЧОПы не уйдут из школ: Росгвардия будет отвечать только за тревожные кнопки

Постовая охрана школ и детсадов на Среднем Урале по-прежнему останется за частными охранными предприятиями. Росгвардия берет на себя обязательства только по пультовой охране социальных объектов, то есть обеспечивает быстрое реагирование бойцов на ЧП при срабатывании тревожной кнопки.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе регионального управления Росгвардии, по Свердловской области в зоне реагирования нарядов подразделений вневедомственной охраны находится 3 220 образовательных организаций (всего их в регионе 3 498). Тревожной кнопкой оборудованы 2 368 объектов, то есть находятся на контроле сотрудников национальной гвардии. Другие учебные заведения охраняют лицензированные чоповцы. «Администрация школ свободна в выборе охранной организации», – отметили в федеральной службе. Там же добавили, что ежедневно в патрулирование территорий региона выходят 202 сотрудника Росгвардии – это экипажи групп задержаний. Они могут быстро среагировать на срабатывание тревожной сигнализации. Но речи об обеспечении постовой охраны школ не идет.

Напомним, ранее замминистра по экономике Свердловской области Андрей Корюков сообщил, что охрана школ и детских садов будет полностью передана Росгвардии и аккредитованным ЧОП. В пресс-службе регионального министерства образования «Новому Дню» пояснили, что для обеспечения безопасности в образовательных учреждениях (кроме вузов) в бюджете заложено около 2,3 миллиарда рублей. Деньги будут направлены на выполнение параметров безопасности по всем направлениям: установка охранной сигнализации, работа частных охранных предприятий, ограждение территорий, освещение. Это связано с планомерной работой в рамках федерального постановления № 1235 от 2017 года, где прописаны требования к антитеррористической защищенности образовательных организаций.

При этом отмечается, что услуги охранных предприятий будут оплачиваться из бюджета, а не за счет средств родителей учеников. Новые правила начнут действовать в следующем году.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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