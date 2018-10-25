Росгвардии отдадут охрану школ и детсадов Екатеринбурга

После трагических событий в Керчи охраной школ и детсадов в Екатеринбурге будет заниматься Росгвардия, либо акрредитованные этим ведомством ЧОП.

На передачу охранных обязательств планируется заложить отдельную статью расходов в муниципальном бюджете. Об этом сообщил сегодня на заседании профильной комиссии замминистра по экономики Свердловской области Андрей Корюков. По его словам, решение о переводе всех социальных учреждений под охрану Росгвардии принято на федеральном уровне и поддержано региональной властью.

Кроме того, в 2019-2020 годах в школах планируется установить дополнительные камеры видеонаблюдения в столовых, актовых залах и других местах массового скопления детей. Корюков также напомнил, что после выборов в школах остались рамки металлоискателей, которые будут использоваться для контроля посетителей учебных заведений.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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