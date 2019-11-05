В Екатеринбурге снова пройдет мероприятие, над которым посмеялся Путин

В ближайшую пятницу, 8 ноября, в Екатеринбурге состоится ежегодная «Ночь карьеры».

Как сообщается на сайте мероприятия, «Ночь карьеры» пройдет на площадке Ельцин Центра и соберет десятки работодателей и тысячи соискателей на одной площадке. Организатором проекта стал Уральский федеральный университет. Впервые «Ночь карьеры» пройдет при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей». Представители компаний-партнеров познакомят участников с доступными стажировками и вакансиями в неформальной обстановке на мастер-классах, стендовой сессии и экспресс-собеседованиях. На мероприятие зарегистрировано уже более 6 000 студентов и выпускников вузов и колледжей Свердловской области.

Отметим, что название события летом рассмешило президента России Владимира Путина, когда он встречался со студентами и аспирантами УрФУ. Тогда один из участников встречи рассказал, что в УрФУ проводится «Ночь карьеры», и предложил проводить их на общефедеральном уровне. «Звучит интересно. То, что вы сказали, это здорово. Но по ночам другие цели должны стоять – из сферы демографии», – пошутил Путин.

Екатеринбург, служба информации

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