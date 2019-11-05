Екатеринбуржцы наказали любителя парковаться на детской площадке (ФОТО)

Жители Екатеринбурга проучили автомобилиста, который оставлял машину на детской площадке. На боку серого Renault Logan появилась надпись, сделанная желтой краской. «Не ставь машину детскай плащатке», – такое послание оставили жители.

Как рассказал «Новому Дню» автор снимка, екатеринбуржец Ярослав Герасимов, фото он сделал на улице Технической, неподалеку от рынка «Таганский ряд», сегодня.

Напомним, в Екатеринбурге невозможно законными способами эффективно бороться с любителями парковки на газонах и детских площадках из-за проблем с выписыванием штрафов. В регионе нет механизма и структуры, которая бы администрировала штрафы, полученные в автоматическом режиме с камер фиксации нарушений. Без этого полицейские отказываются предоставлять властям данные о нарушителях. «Поставлена задача в кратчайшие сроки проработать механизм, который будет позволять в автоматическом режиме это делать. Я думаю, в течение нескольких недель мы сделаем дорожную карту и будем выходить на реализацию этого мероприятия», – обещал министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков в марте этого года.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 05.11.19

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