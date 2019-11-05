В мэрии Екатеринбурга начались согласительные комиссии по бюджету-2020. Депутаты уже недовольны

В администрации Екатеринбурга стартовал бюджетный процесс. В течение всей недели профильные вице-мэры будут представлять депутатам проект казны на 2020 год. Доходы города пока определены в размере 44 миллиардов рублей, расходы – около 46 миллиардов. Сегодня состоялась первая согласительная комиссия, на которой обсуждалась доходная часть бюджета. Проект депутатам представляли первый замглавы Александр Ковальчик и финансовый вице-мэр Марина Андрусь.

В частности, докладчики рассказали, из каких источников формируется городской бюджет на следующий год. Наибольшую часть занимает НДФЛ – 36% от всех поступлений, далее следует земельный налог – 13%, поступления по УСН – 12,8%, доходы от использования муниципального имущества – 11,9%. Налог на имущество физлиц, рост которого недавно заблокировала дума, составляет в бюджете 4,8%. Доходы от продажи активов в общей структуре бюджета занимают 4,4%.

Как рассказал «Новому Дню» Александр Колесников, депутатов беспокоит уменьшение доходной части бюджета на 2 миллиарда рублей по сравнению с прошлым годом. «Будем с этим разбираться. Я задал на встрече вопрос, почему руководство города не работает с областью. Кроме того, я и коллега Дмитрий Сергин предлагали рассмотреть возможность увеличения остатка по НДФЛ, так как сейчас в Екатеринбурге остается только 16% от налога», – сообщил он.

Также депутаты задавали вопросы об эффективном использовании муниципального имущества, высказав претензии по поводу содержания парка Маяковского и предприятия «Гортранс», предлагали избавляться от непрофильных городских активов и увеличить арендную плату в муниципальных объектах.

Спикер гордумы Игорь Володин в беседе с корреспондентом «Нового Дня» отметил, что чиновники мэрии часто не могут ответить на вопросы депутатов даже на начальном этапе обсуждения бюджета, и этим народные избранники больше всего недовольны.

С завтрашнего дня в администрации города начнутся согласительные комиссии по расходам бюджета-2020.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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