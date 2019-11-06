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Среда, 6 ноября 2019, 10:09 мск

Новости Екатеринбург

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Прокуратура расследует гибель ребенка, провалившегося под лед

Прокуратура Артемовского проверяет обстоятельства гибели семилетнего мальчика, который утонул днем 3 ноября в реке Ирбитка в поселке Красногвардейский Артемовского района.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, погибший ребенок со своим другом катались по льду на реке Ирбитка. Внезапно лед под его ногами треснул, и мальчик упал в воду. На призывы о помощи откликнулся прохожий, который прыгнул в воду и пытался вытащить ребенка из воды, но безуспешно. Мальчик утонул. Пытавшийся его спасти местный житель тоже начал тонуть, но его удалось спасти. Тело мальчика подняли тем же вечером водолазы. Друг, с которым он играл на реке, не пострадал.

Семья погибшего ребенка на учете не состоит. В ходе проверки сотрудники прокуратуры выясняют обстоятельства случившегося, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Добавим, в выходные в поселке Баранчинском спасатели вытащили мужчину, провалившегося под лед. А 4 ноября вечером от очевидцев поступило сообщение, что на Верх-Исетском пруду мог утонуть еще один мужчина, вышедший на тонкий лед.

Сегодня в пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что его судьба все еще под вопросом. Новых происшествий на льду не было. Отметим, что сегодня в Екатеринбурге потеплело до +5, завтра ожидается до +6.

Артемовский, служба информации

Артемовский. Другие новости 06.11.19

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