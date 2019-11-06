В Екатеринбурге задумались над озеленением крыш новостроек

В мэрии Екатеринбурга рассматривается идея массового озеленения крыш новостроек и крупных жилых комплексов.

Задумка разводить сады на крышах заложена в стратегическом проекте «Зеленый город». Накануне документ обсуждали на координационном совете администрации города. Однако пока никакой конкретики, где и как будут высаживать деревья, нет. «Сроки реализации будут озвучены только после решения всех технических вопросов. Думаю, что мы узнаем о них не раньше весны», – прокомментировала «Новому Дню» пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян.

Стоит отметить, что до этого озеленением крыш пробовали заниматься только рядовые жители. «Новый День» писал о пенсионере Николае Моргунове, который своими руками оборудовал сад на крыше девятиэтажки, но конструкцию снесли коммунальщики. В управляющей компании тогда заявили, что теплицы и клумбы портят покрытие крыши, и становятся причиной протечек.

Разрушили сад на крыше многоэтажке

Добавим, что проект «Зеленый город» с 2017 года финансируется, в том числе, за счет федеральных средств из программы «Комфортная городская среда». По словам начальника комитета по благоустройству Тамары Благодатковой, документ также предусматривает реконструкцию парков и скверов. Так, до 2030 года городские власти планируют увеличить количество особо охраняемых природных территорий в Екатеринбурге до 40.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 06.11.19

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