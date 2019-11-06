В мэрии Екатеринбурга решили тайно обсудить бюджет с депутатами

Согласительные комиссии администрации Екатеринбурга, где депутаты знакомятся с проектом бюджета на 2020 год, закрыли для прессы. Журналисты не смогут попасть на совещания, которые будут идти до конца этой недели. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, вчера депутаты обсудили с чиновниками доходную часть бюджета. Проект представляли первый вице-мэр Александр Ковальчик и замглавы по финансам Марина Андрусь. Эта встреча не анонсировалась, и как выяснилось позднее, была закрытой для СМИ. Тем не менее, стало известно, что депутаты раскритиковали руководство города за снижение доходов бюджета, а также высказали претензии по неэффективному использованию муниципального имущества. В частности, речь шла о парке имени Маяковского и предприятии «Гортранс».

С сегодняшнего дня встречи чиновников с депутатами посвящены расходам бюджета по направлениям. Отметим, что сами депутаты не против присутствия журналистов на совещаниях с мэрией.

Также добавим, что официальные согласительные комиссии пройдут в конце ноября и они будут открытыми для прессы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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