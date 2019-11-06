«Нечестный развод», – участники конкурса «Лидеры России» жалуются на организаторов из-за чехарды со сроками

Участники конкурса «Лидеры России» сообщают о том, что организаторы в этом году ввели в заблуждение многих зарегистрировавшихся – некоторые из тех, кто записал видеоинтервью и чьи заявки на участие были одобрены, обнаружили в начале ноября, что «просрочили» выполнение задания. «Дело в том, что вторым пунктом после видеоинтервью было эссе, которое надо было сдать до 3 ноября. Я открыла сайт 2 ноября, и оказалось, что я уже не могу принимать участие в конкурсе, потому что не прошла тестирование. В линейке оно висело значительно ниже. Т.е. можно было предположить, что будет как и в том году – поэтапное выполнение заданий, а они зачем-то все смешали. Я написала организаторам письмо, объяснила, что произошла путаница, но мою апелляцию отказались принять», – рассказала участница конкурса Елизавета.

Впрочем, позднее девушка получила письмо, в котором организаторы «Лидеров» все же пошли на уступки. «Я сделала вывод, что я не единственная, кто не понял логику организаторов. Поэтому они пересмотрели правила», – сказала собеседница агентства.

Действительно, судя по комментариям в группе конкурса во «ВКонтакте», с организацией «Лидеров России» в этом году не все гладко. «В этом году какой-то нечестный развод! Почему сроки выполнения этапа № 6 оказались раньше этапов №4 и №5? Разве это честно? Где тут логика и последовательность? Очевидно же что нумерация должна соответствовать дедлайнам! Или это тоже была проверка на внимательность?», – написал пользователь Антон Несговоров.

Юзера поддержали многие другие участники. «Действительно, согласна, что неправильно поставлено: сначала 6 этап надо выполнить, а потом уже 5. Никаких уведомлений на почту о том, что скоро срок выполнения закончится. Мы тоже не студенты, чтоб сидеть весь день за компом и следить», – согласилась с ним Наталья Андреева.

Впрочем, впоследствии тем, кто обратился в техподдержку, все же продлили возможность выполнить задания. «На данный момент в личных кабинетах доступен демотест общих знаний. Предлагаем ознакомиться с форматом прохождения и проверить техническое оснащение. Основной тест будет открыт с 5 по 7 ноября включительно. Для того, чтобы пройти в следующий этап тестирования вам нужно будет дать более 75% правильных ответов за одну попытку. Для выполнения задания вам будут даны 3 попытки. Один день – одна попытка. В итоге будет засчитан лучший результат», – сообщили организаторы.

Напомним, конкурс «Лидеры России» считается проектом начальника департамента управления по общественным проектам администрации президента России, бывшего пиарщика Уралвагонзавода Алексея Жарича.

Екатеринбург, Елена Сычева

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