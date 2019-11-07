Куйвашев велел чиновникам заняться школьниками – сформировать у них позитивный настрой и уважение к закону

Тема позитивного отношения к жизни, повышения патриотизма и борьбы за ЗОЖ среди молодежи 14-30 лет стала сегодня основной темой заседания правительства Свердловской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», губернатор Евгений Куйвашев заявил, что областные власти заметили возросшее желание молодежи участвовать в общественно-политических процессах. «В то же время важно своевременно предупреждать попытки деструктивных сил манипулировать сознанием молодежи», – подчеркнул он. По его словам, надо усилить работу по формированию у молодежи «уважительного отношения к закону», взращивать позитивный настрой в молодежной среде и, наоборот, гасить негативный, в том числе в соцсетях. Необходимо также научить подростков ценить собственную жизнь, сохранять психическое здоровье. Подход к этому, заявил губернатор, должен быть «не формальный, не для галочки».

Замгубернатора Павел Креков доложил, что в каждом муниципалитете созданы структуры, которые занимаются вопросами молодежного воспитания, проводятся молодежные форумы и слеты, в том числе форум «Утро», который в этом году пройдет в Свердловской области. Через молодежную биржу труда трудоустроено 15 тысяч подростков. «Слеты и мероприятия – это хорошо, но это верхушка айсберга. Главная работа должна проводиться в течение года», – велел Куйвашев.

Участница заседания, руководитель Свердловсокого отделения Российского движения школьников Наталья Ермаченко сообщила, что отделения РДШ существуют уже в 61 муниципалитете области, а в остальных ведется подготовительная работа – «мы заходим через детей, узнаем через них, что им может быть интересно», – рассказала она, добавив, что организация не собирается давить на детей. «Причем тут давление? – возмутился губернатор. – Надо объяснять школьникам, объяснять учителям. Пусть все управляющие округами возьмут у вас информацию, объяснят ситуацию главам муниципалитетов, директорам школ, чтобы в мае следующего года мы могли провести общеобластной форум, или съезд. Это добровольно для школьников, а не для нас с вами».

Как уже сообщал «Новый День», это еще не все. Вскоре в Свердловской области школьных психологов и классных руководителей начнут учить тому, как распознавать в детях признаки аутоагрессивного поведения. Об этом «Новому Дню» рассказал главный психиатр региона, руководитель Свердловской областной клинической психиатрической больницы Олег Сердюк. По его словам, решение было принято еще в августе на совещании в минздраве.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 07.11.19

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