Россияне опасаются мошенников, собирающих голоса, чтобы получить доступ к деньгам в банках

В социальных сетях России новая эпидемия – пользователи распространяют сообщения о том, что мошенники обзванивают людей и собирают образцы голосов. Якобы, получив их, позже они смогут использовать для доступа к счетам клиентов банков. Чтобы уберечь себя от происков злоумышленников, пользователи соцсетей советуют не принимать участие ни в каких телефонных опросах и избегать в общении с незнакомыми людьми употребления слов «да», «согласен», «разумеется», «конечно» и других утверждений.

Впрочем, банкиры и операторы связи успокаивают – одного только голоса не достаточно для того, чтобы получить доступ к счетам и деньгами пользователя.

«Снять деньги со счета или воспользоваться любой другой финансовой услугой по одному слову через Единую биометрическую систему невозможно. Для идентификации гражданина и получения банковских услуг с использованием Единой биометрической системы недостаточно произнести какое-либо отдельное слово, например, «да» или «я подтверждаю». Идентификация в Единой биометрической системе основана на комбинации голоса и лица клиента. При получении банковской услуги пользователь подтверждает личность по биометрии – глядя в камеру, произносит случайно сгенерированную последовательность цифр. Эту последовательность невозможно записать заранее, она различается при каждом запросе», – рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе уральского отделения «Ростелекома».

Там уточняют: Единая биометрическая система, созданная по инициативе Центрального банка Российской Федерации и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, сегодня позволяет выполнить три финансовые операции: открыть счет или вклад, оформить кредит, сделать денежный перевод. Провести другие операции, например, снять деньги с текущего счета, с помощью Единой биометрической системы невозможно.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 07.11.19

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