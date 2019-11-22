Банки стимулируют россиян к сдаче биометрических данных

Российские кредитные организации задумались над мотивацией клиентов к сдаче биометрических данных. ЦБ РФ снизил требования к резервам по ссудам, которые берут граждане, сдавшие слепки в Единую биометрическую систему (ЕБС). В свою очередь банки обещают понизить ставки по кредитам.

Финансовые организации не готовы сказать, на сколько они снизят проценты для клиентов, зарегистрированных в ЕБС, пишут «Известия». Наличие биометрической информации позволяет пользоваться банковскими услугами удаленно, без обращения в отделение. Использование инновационного способа подтверждения личности поможет существенно сократить время и затраты на обслуживание клиентов, что будет выгодно как гражданину, так и банку.

Впрочем, даже лучшие условия для тех, кто сдал данные в ЕБС, не заставят россиян массово сдавать биометрию, уверены в банковском секторе. Граждане пока не торопятся сдавать слепки из-за опасений утечки данных, которых в последнее время становится все больше. При этом кражи персональной информации случаются не только в небольших финансовых организациях, но и в крупных хорошо известных на всю страну банках.

Кроме того, есть категория граждан, которые отказываются от биометрии по конспирологическим соображениям: они опасаются, что их слепками лица могут воспользоваться для слежки за ними.

В «Ростелекоме», который является оператором системы ЕБС, отметили, что программы лояльности будут актуальны не только при оформлении банковских услуг, но и в рамках реализации биометрического эквайринга – возможности расплачиваться «лицом» в магазинах. С помощью биометрии можно будет одновременно оплачивать покупку, использовать карту лояльности и проверять возраст (есть ли клиенту 18 лет), а без биометрии это три разных процесса. Сейчас в ЕБС уже 80 тысяч слепков.

Уже сейчас есть приложения, через которые можно получить скидки, если к ним привязаны биометрические данные пользователей. По словам экспертов, распространение биометрии стоит ожидать, когда ее будут применять в государственных и медицинских услугах.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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