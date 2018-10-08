В Екатеринбурге четыре банка начали сканировать лица клиентов для удаленного обслуживания

В Екатеринбурге сбором биометрических данных занимаются четыре банка. После того, как они просканируют лицо и голос, клиенты смогут удаленно получать кредиты и открывать вклады в других кредитных организациях. На сайте Центробанка появилась карта точек банковского обслуживания, где можно сдать биометрию. В Екатеринбурге такую услугу предоставляют одно отделение Совкомбанка, пять отделений Почта Банка, два отделения Росбанка, и отделение банка «Хоум Кредит». Те, кому хочется сдать биометрию, должны лично прийти в одно из этих отделений с паспортом и СНИЛС, сотрудники проверят документы, зарегистрируют клиента в ЕСИА и снимут биометрические данные (изображение лица и голос).

Отметим, список отделений будет пополняться. Так, банки из первой десятки в нескольких регионах уже запустили аналогичный сервис, не исключено, что в ближайшее время такую же возможность они будут предоставлять и в Екатеринбурге. «Банки постепенно налаживают сбор биометрических данных в структурных подразделениях по мере готовности своей технологической инфраструктуры. До конца этого года данный сервис должны предоставлять не менее 20% подразделений банка в каждом регионе присутствия, к 30 июня 2019 года – 60%, до конца 2019 года – 100%", – отметили в пресс-службе ЦБ РФ.

Екатеринбург, служба информации

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