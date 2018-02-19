С 1 июля в России заработает Единая биометрическая система

Российские банки начали тестировать Единую биометрическую систему, которая позволит кредитным организациям обслуживать клиентов с помощью дистанционной идентификации. В дальнейшем систему распространят на другие сферы деятельности, в частности, здравоохранение, образование, а также на получение государственных и муниципальных услуг. Запуск системы запланирован на 1 июля 2018 года.

О тестировании Единой биометрической системе рассказал вице-президент по развитию «Ростелекома» Александр Айвазов, выступая в пресс-центре «Россия сегодня». «В качестве первого этапа мы с коллегами выбрали финансовую индустрию. Банковская индустрия находится на достаточно высоком технологическом уровне», – цитирует Айвазова RNS.

По его словам, в настоящее время пилотируют новый сервис около 20 банков. В будущем Центробанк сформирует полный перечень кредитных организаций, которые будут использовать Единую биометрическую систему с момента ее запуска.

Напомним, в декабре президент России Владимир Путин подписал закон, который дал гражданам возможность открывать счета и брать кредиты, не появляясь в банках. До сих пор подобные операции нельзя было проводить без личного присутствия клиента. Теперь возможна удаленная идентификация физлица: человеку нужно будет прийти с паспортом в ближайший банк, где запишут его видеоизображение и голос, после чего он сможет получать услуги в любом банке дистанционно.

В дальнейшем Единая биометрическая система может применяться в здравоохранении, образовании, ритейле, e-commerce, а также для получения госуслуг.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.02.18

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