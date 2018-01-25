Банки соберут биометрические данные россиян: три вопроса инициатору закона

Через полгода в России вступит в силу закон об удаленной идентификации, после чего открывать счета и брать кредиты можно будет, не выходя из дома. При этом у банков будет база биометрических данных граждан. Исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Эльман Мехтиев, участвовавший в разработке этой концепции, сегодня на семинаре «Финансовая грамотность» в Екатеринбурге рассказал, зачем банкам и клиентам такая опция, как избежать утечки данных и какой доступ к этой базе дадут силовикам.

Как это будет работать

Чтобы открыть счет, используя свои биометрические данные, гражданину России по факту потребуется только смартфон или планшет. Для начала необходимо прийти в банк для первичной идентификации – банк получит все «бумажные» данные, которые уже имеются на портале госуслуг, плюс «отсканирует» голос и лицо человека. При этом простуженный голос и «фингал» под глазом проблемой стать не должны, система распознает человека и в этом случае.

Предполагается, что сбором данных будут заниматься 10 крупнейших банков, для клиента это будет бесплатно. Далее данные передаются в общую базу, и человек может обратиться в любой другой банк просто по телефону, не приходя лично в офис – его голос и лицо сверят с тем, что будет в базе. «Заведовать» биометрией будет Ростелеком. В дальнейшем предполагается, что удаленную идентификацию можно будет использовать для дистанционного образования, в ритейле, получении государственных и муниципальных услуг.

Удаленная идентификация – важный шаг в развитии цифровой экономики, и это работает уже во многих странах. Мехтиев привел два полярных примера организации удаленной идентификации – в Индии и Белоруссии. Россия оказалась где-то посередине.

В Индии работает программа Aadhaar. Не у всех жителей этой страны есть обычные паспорта, но как-то идентифицировать людей надо. Было решено «записать» их через биометрию – практически все население страны прошло такую идентификацию. Причем доступ к финансовым услугам стал возможен только при наличии биометрии, а чтобы получить кредит или купить билет на самолет, индийцы сообщают присвоенный им 12-значный идентификационный номер и подтверждают свою личность отпечатком пальца, сканом сетчатки глаза и т.д.

«А знаете, что дальше произошло? А дальше Афганистан с Пакистаном оказались быстрее и умнее нас. Они сказали – так как у нас действительно есть проблема с терроризмом, мы не выдаем сим-карты для мобильных телефонов без сдачи биометрии», – проиллюстрировал Эльман Мехтиев.

По другому пути пошла Белоруссия. Там тоже есть удаленная идентификация – но в этой базе хранятся только паспортные данные гражданина, его фотография и верифицированный номер телефона и все, то есть никакой биометрии. Личность при обращении в банк подтверждается по смс. По словам эксперта, такой путь для России точно не подходит – смс легко перехватить, а во-вторых, необходимо серьезно контролировать того, кто подтверждает идентификацию. В Белоруссии чуть больше двух десятков банков, в России пока еще в разы больше. Для России одинаково не подходят оба варианта – индийский весьма дорог, белорусский слишком ненадежен.

Зачем это нужно

Для банков удаленная идентификация означает экономию за счет сокращения офисной сети. Однозначно выиграют те банки, кто готов и может вкладывать средства в развитие технологий. Для клиента, на первый взгляд, выгода очевидна. Не надо ходить в офисы, терять свое время на очереди, и можно выбирать именно тот банк, в котором есть самые выгодные условия. Это особо актуально для небольших городов и поселков, где, по сути, находится офис одного банка.

Впрочем, развитию технологии, как ни странно, может помешать именно незаинтересованность клиентов, нежелание менять привычную схему жизни.

«Такая проблема была и в Белоруссии. Они удаленную идентификацию запустили летом 2016 года и до второго квартала 2017 года она популярностью не пользовалась. Потому что «зачем мне брать кредит онлайн, если я могу все сделать оффлайн?" А потом там вспомнили, что раз в год клиент может бесплатно получить кредитную историю – но ножками редко за этим ходят. И эту услугу стали давать удаленно. В первую неделю у них сервер упал от количества запросов», – рассказал эксперт. Россияне, кстати, смогут посмотреть, сколько и где у них открыто кредитов.

В Индии поступили более радикально. Им было важно охватить биометрией максимальное количество населения, но индийцы «сканироваться» не спешили. В Индии работает программа помощи населению, по которой значительная его часть может получить 20 долларов в месяц, деньги для индийцев значимые. Деньги эти распределялись неконтролируемо, и было решено выдавать их только тем, кто сдаст биометрию. Фактически сразу решились две проблемы: финансовая помощь стала упорядоченной (и государство хорошо сэкономило на выплатах), а практически все население, более миллиарда человек, прошло биометрию.

«Должна быть какая-то «морковка», которая недоступна в реальном мире», – оценил популярность удаленной идентификации Эльман Мехтиев. К тому же, добавим, у людей есть опасения – кому в руки может попасть биометрическая база данных.

Защита от воров и полицейских

Один из страхов клиентов – их данные могут подделать мошенники или они попадут стражам порядка. По словам Мехтиева, при разработке концепции удаленной идентификации об этом позаботились. Что касается интереса силовиков. Полицейским на самом деле будут передавать данные – но, во-первых, речь не идет о «сливе» всей базы в МВД по умолчанию, это будет делаться по запросу и в рамках закона (например, при розыске террористов). Во-вторых, полицейских интересуют отпечатки пальцев – но банкам нужны голоса и лица.

«Проще всего подделать отпечаток пальца. Но при желании можно и голос, и глаз, и лицо, но когда все это вместе или в движении… Скажем так. Если у вас есть миллиард, то, может быть, вами будут заниматься. Если у вас только миллион – не будут», – считает Мехтиев.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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