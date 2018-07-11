Вместе с долгами банки буду отдавать коллекторам биометрические данные россиян

Коллекторы получат доступ к Единой биометрической системе (ЕБС). В Центробанке считают, что возможность идентификации должника по голосу упростит процесс взаимодействия с взыскателями, а также оградит добросовестных граждан от ошибочных претензий со стороны коллекторских агентств.

ЕБС заработала в России 1 июля 2018 года. В настоящее время банки собирают биометрические параметры – изображения лиц и голосовые слепки. Вероятно, со следующего года доступ к базе получат и коллекторы, пишут «Известия» со ссылкой на источник в ЦБ РФ.

Собеседники издания уточнили, что сами коллекторские агентства не будут собирать биометрическую информацию граждан, но смогут использовать уже имеющиеся данные для идентификации должников. Сейчас, по словам самих взыскателей, это процесс занимает много времени, что вызывает психологический дискомфорт при коммуникации с коллекторами.

Биометрия позволит убрать и такую проблему, когда владельцы телефонных номеров, которые ранее принадлежали должникам, вынуждены доказывать свою непричастность. Благодаря новации стоит ждать повышения лояльности к институту взыскания в России в целом.

Постепенно из коллекторских баз исключат тех, кто ошибочно туда попал, останутся лишь те, кто действительно допустил просрочку, тогда вырастет и результативность обзвонов.

Как ранее сообщал «Новый День», доступ к ЕБС также получат силовики. В МВД и ФСБ и раньше могли собирать и обрабатывать биометрические персональные данные человека без его согласия. Однако это делается для выполнения определенных задач. В то же время, когда клиент предоставляет свою биометрию в распоряжение банковской структуры, то это не соответствует той цели, с которой этой информацией могут воспользоваться правоохранительные органы.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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