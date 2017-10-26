Банк узнает клиента по лицу и голосу: биометрические данные россиян попадут в единую систему

Российские банки приступили к сбору биометрических данных населения. В перспективе вся информации попадет в единую биометрическую систему, которая позволит стать клиентом кредитной организации без необходимости являться в отделение. В то же время эксперты по безопасности опасаются, что мошенники могут воспользоваться уязвимостями такого доступа к деньгам, например, посредством кражи биометрических параметров в социальных сетях.

На сегодняшний день крупнейшие банки России запустили пилотные проекты по сбору биометрических данных. Однако полномасштабное занесение в базу данных изображений лица и голосовых слепков граждан начнется в следующем году, пишут «Известия».

Согласно законопроекту, разработанному Центробанком в августе, в России в скором времени пройдет внедрение в банковский сектор способа удаленной идентификации, для этого будет создана единая биометрическая система (ЕБС). По мнению регулятора, нововведение упростит жизнь обычных граждан, которым не придется приходить в отделение банка, чтобы открыть счет, достаточно будет пройти проверку помощью биометрии.

По словам представителей банков, в которых уже прошел пробный сбор биометрических данных, идентификация по изображению лица дает точность на уровне 85-90%. Голосовой слепок позволяет идентифицировать клиентов с точностью до 99,5%. Ко времени внедрения системы кредитные учреждения планируют максимально повысить эти показатели.

Собранные данные будут поступать в ЕБС. В результате россиянин, чья биометрия есть в базе, сможет воспользоваться банковскими услугами, пройдя идентификацию по голосу или изображению лица с помощью компьютера, планшета или мобильного телефона. Впоследствии ЕБС будет интегрирована в Единую систему идентификации и аутентификации, которая используется на портале госуслуг.

В свою очередь эксперты по безопасности не считают биометрические параметры более совершенными, чем обычные документы, удостоверяющие личность. Внешность человека легко «украсть», взяв его фотографии из соцсетей, а голосовой слепок можно получить, записав голос по телефону.

Кроме того, доставить неприятности клиенту банка может плохое самочувствие, которое скажется на внешности и голосе, в результате человек не сможет пройти идентификацию.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 26.10.17

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