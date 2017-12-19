Банки предоставят биометрические данные россиян силовикам

Биометрические данные, которые будут собирать банки для обеспечения удаленного доступа клиентам, могут быть переданы в МВД и ФСБ. Мнения экспертов на этот счет разделились: одни говорят, что это нарушает закон, другие уверены, что законопослушным гражданам боятся нечего.

МВД уже сейчас могут собирать и обрабатывать биометрические персональные данные человека без его согласия. Однако это делается для выполнения определенных задач. В то же время, когда клиент предоставляет свою биометрию в распоряжение банковской структуры, то это не соответствует той цели, с которой этой информацией могут воспользоваться силовики, пишут «Ведомости».

Законопроект о введении биометрической системы был принят Госдумой во втором чтении. Как пояснил соавтор инициативы и председатель совета ассоциации банков «Россия» Анатолий Аксаков, собранные банками данные действительно могут быть переданы в МВД. «У правоохранителей не будет сплошного доступа к этой системе, данные будут предоставлять по запросу. Доступ будет только на основании полномочий, которые определены законом для силовых структур», – пояснил депутат.

Исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Эльман Мехтиев также не видит в такой схеме ничего предосудительного. «Не верится в то, что [доступ силовиков к сведениям из системы] может снизить желание граждан пользоваться удаленной идентификацией: если человек законопослушен, то и причины бояться нет», – отметил Мехтиев.

Впрочем, далеко не все поддержали инициативу. По мнению президента Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрия Янина, велика вероятность утечки из базы персональных данных: «Считайте, что они скоро будут у всех».

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 19.12.17

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