Российские банки принуждают клиентов сдавать биометрию

Ряд банков требуют от клиентов предоставлять биометрические данные в принудительном порядке. Если человек оказывается фотографироваться, то кредитные организации предоставляют ограниченный набор услуг.

Об обязательном порядке сдачи биометрии рассказали клиенты нескольких банков, пишет «Коммерсант». Кредитные организации ссылаются на закон о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма. Также банки указывают на то, что наличие биометрии клиента позволяет снизить риски мошеннических операций.

Сотрудники банков уверяют, что действуют в соответствии с Гражданским кодексом, согласно которому при заключении договора открывается счет на условиях, согласованных сторонами. В этом договоре предусмотрена процедура аутентификации клиента по фотографии. Тем клиентам, которые не соглашаются сдать биометрические данные, банки предлагают лимитированный набор услуг.

В Росфинмониторинге сообщили, что банки не могут заставить клиентов сдавать биометрию, это делается на добровольной основе. В Центробанке пояснили, что кредитные организации обязаны размещать сведения о клиенте в единой системе идентификации и аутентификации и единой информационной системе персональных данных, но лишь с согласия клиента.

По словам юристов, гражданин вправе не сдавать биометрию, так как банк не вправе принудить клиента заключить договор, обязательным пунктом которого является предоставление биометрических данных. В то же время банк может отказать в кредите, если заемщик не соответствует требованиям, установленным кредитной организацией.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.06.19

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