Биометрические данные россиян разрешат использовать не только банкам

Центробанк планирует разрешить использовать не только в финансовом секторе данные Единой биометрической системы (ЕБС). Доступ к информации хотят предоставить ритейлерам, нотариусам, а также страховщикам.

По словам и.о. директора департамента финансовых технологий ЦБ РФ Ивана Зимина, российский закон об информации будет дополнен приложением, которое позволит использовать биометрию для всех ситуаций при предоставлении любых услуг, которые не ограничены законодательством.

«Это и ритейл, и государственные услуги, и транспорт, и нотариусы, и с аэропортами тоже очень актуально, и иные услуги, в том числе и финансовые, в том числе страховые», – цитирует Зимина «Интерфакс».

В настоящее время биометрию клиентов в России собирают 130 банков и 4,5 тысячи отделений. «Мы покрываем все регионы Российский Федерации, плюс у нас есть курьерская модель, когда курьер выезжает для сбора биометрии», – отметил представитель Центробанка.

Единая биометрическая система заработала 1 июля 2018 года. Механизм позволяет клиентам получать финансовые услуги дистанционно, пройдя удаленную идентификацию. В качестве биометрических данных используется изображение лица и запись голоса гражданина.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.04.19

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