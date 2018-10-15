Банки собирают биометрические данные: как это происходит (ФОТО, ВИДЕО)

Банки начали собирать биометрические данные клиентов – скан лица и запись голоса. С помощью такого «пароля» можно будет удаленно открывать вклады и кредиты, без обращения в офисы. РИА «Новый День» проверило, как происходит сбор данных.

Как сдать биометрические данные

Сбор данных начался в июле этого года, но пока система запущена не на 100 %. На днях ЦБ РФ опубликовал карту банков, где можно пройти сканирование, – в Екатеринбурге услугу оказывают пока только четыре кредитные организации в девяти отделениях на всех. Предполагается, что к концу 2019 года во всех офисах кредитной организации, которая собирает биометрию, будет такая услуга.

Финансовых учреждений, где можно открыть счет через биометрическую идентификацию, пока и того меньше. Тем не менее, биометрия может стать популярной – это удобно в первую очередь для маломобильных граждан и жителей небольших населенных пунктов.

Биометрические данные хранятся не в банках, за это отвечает «Ростелеком», оператор проекта. Чтобы сдать биометрию, необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг. Все остальное делается непосредственно в кредитной организации – и занимает около десяти минут. Происходит это следующим образом: сначала клиента просят подписать согласие на обработку персональных данных, затем он несколько раз читает ряд цифр, после сотрудник банка «сканирует» лицо видеокамерой. Затем, когда клиент через мобильный банк решит открыть какой-то продукт, ему нужно будет просто посмотреть в камеру и назвать цифры, которые предложит система. Если данные сойдутся – доступ будет открыт.

Сбор биометрии будет идти только с согласия клиента. В Центробанке уверяют, что данные будут в безопасности. «Биометрические данные физических лиц будут храниться в зашифрованном виде в обезличенной форме отдельно от других идентификационных данных, таких как Ф.И.О., паспорт, СНИЛС и др.", – отмечается на сайте регулятора.

Банкиры в отношении биометрии тоже оптимистичны. «Если мы говорим про предотвращение мошеннических действий – никто кроме вас не сможет получить банковскую услугу, воспользоваться вашими деньгами, осуществить какой-то перевод либо оформить кредит», – прокомментировал Игорь Смирнов, директор макрорегиона Урал «Почта банка», где сдавал биометрию сотрудник РИА «Новый День». По его мнению, биометрия надежнее паспорта – случаи, когда мошенники оформляли кредиты по поддельным документам, встречаются. Подделать сразу и голос, и лицо человека сложнее, фотографии система должна распознать и забраковать. Добавим, есть другой нюанс – к базе с биометрическими данными смогут получать доступ силовики.

Как сдать биометрические данные – смотрите на видео.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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