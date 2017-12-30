Банки России перейдут на удаленную идентификацию физлиц

Граждане России получили возможность открывать счета и брать кредиты, не появляясь в банках. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до сих пор подобные операции нельзя было проводить без личного присутствия клиента. Теперь возможна удаленная идентификация физлица: человеку нужно будет прийти с паспортом в ближайший банк, где запишут его видеоизображение и голос. Эти данные будут храниться в системе портала госуслуг (Единая система идентификации и аутентификации) и при необходимости передаваться в ту кредитную организацию, в которую клиент пожелает обратиться через Интернет. Предполагается, что оператором биометрической базы данных станет Ростелеком, сообщает «Российская газета».

Доступ к такой информации будет открыт ограниченному кругу организаций, особых полномочий для правоохранительных органов не предусмотрено. При этом ЦБ получил право лишать банк права на удаленную идентификацию клиентов за неоднократные нарушения «антиотмывочного» законодательства.

Предполагается, что удаленная идентификация физлиц усилит конкуренцию между банками и ослабит крупных игроков, чьим преимуществом является развитая сеть филиалов. Кроме того, таким образом пытаются обеспечить полноценный доступ к банковским услугам жителям малонаселенных территорий, где кредитные учреждения зачастую просто отсутствуют.

Закона об удаленной идентификации вступит в силу летом 2018 года.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 30.12.17

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