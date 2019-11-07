В заксо представят независимую оценку работы свердловских школ и больниц

На ближайшем заседании заксобрания области, 19 ноября, депутаты заслушают отчет губернатора Евгения Куйвашева о результатах независимой оценки качества работы учреждений культуры, здравоохранения, образования и соцобслуживания за 2018 год.

Как сообщили РИА «Новый День» в заксо, необходимость в таком отчете впервые установлена требованиями федерального законодательства. Депутаты, в свою очередь, смогут предложить свои замечания по теме доклада.

Всего в повестке ближайшего заседания заксо 46 вопросов, но принято решение рассмотреть их все в один день. Это связано с тем, что 20 ноября состоится первое заседание согласительной комиссии по бюджету Свердловской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

Среди важных пунктов повестки 19 ноября – внесение изменений в бюджет на 2019 год. Как уже писал «Новый День», 1,9 млрд рублей из бюджета перераспределят по другим направлениям (это допускается с согласия депутатов заксобрания). Больше всего, 979 млн рублей, направят на повышение зарплат бюджетникам в соответствии с майскими указами президента, 350 млн рублей отдадут Дирекции по строительству объектов Универсиады-2023.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 07.11.19

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