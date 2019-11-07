Глава Дегтярска получил прокурорское представление за вырубку деревьев ради лыжной трассы

Свердловская природоохранная прокуратура нашла нарушения в действиях чиновников Дегтярска, которые выдали разрешение на вырубку деревьев ради строительства спортивного комплекса «Олимп» на территории лыжной базы. Всего под снос попали 80 лиственниц, 32 сосны и 5 берез на аллее, где, по словам общественников, деревья высаживали в память о погибших земляках во время Великой Отечественной войны.

Проверка была проведена после запроса депутата Госдумы Андрея Альшевских. В ответе прокуратуры говорится, что в августе директору ФОК разрешение на вырубку деревьев выдало муниципальное управление ЖКХ, которое не было на это уполномочено. По закону, такой вид разрешения выдает только администрация города. Кроме того, коммунальщики не указали в документе сроки и место вырубки деревьев, что поставило под угрозу восполнение экологического ущерба. Для устранения выявленных нарушений главе администрации Дегтярска Вадиму Пильникову внесено прокурорское представление.

Кроме того, полиция начала доследственную проверку по факту рубки деревьев в районе Вязовского пруда 5 октября (лиственницы были вырублены в сентябре). В результате осмотра места правоохранители обнаружили восемь пней сосны и один пень березы. Результаты этой проверки находятся на контроле прокуратуры.

Добавим, что ранее власти Дегтярска отрицали, что вырубленные деревья были знаком памяти. «О том, что это аллея памяти – мы не знали никогда. Даже старожилы не могут вспомнить такого. Мы дали задания нашим специалистам муниципального архива. Были исследованы архивные документы в нашем муниципальном архиве. Как говорят, школа № 16 посадила деревья. Были исследованы все приказы школы № 16. Подшивка газеты за период с 1970 по 1980 годы. Сведений о памятной высадке лиственниц в данном районе там нет», – комментировала ранее замглавы администрации Дегтярского ГО Светлана Соколова.

Надзорный орган также не нашел документальных подтверждений, что вырубленная аллея носила памятный или исторический характер.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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