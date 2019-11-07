В резиденции губернатора ждут кандидатов в судьи Уставного суда

В Свердловской области объявлен конкурс по отбору кандидатов на должность судей Уставного Суда Свердловской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в Уставном суде, судьей может быть гражданин РФ, достигший 25 лет, имеющий высшее юридическое образование и профессиональный стаж не менее 5 лет, не имеющий судимости, гражданства иностранного государства, дееспособный, не страдающий психическими заболеваниями.

Предложения по кандидатам могут вноситься губернатору Евгению Куйвашеву депутатами заксо, муниципальными думами, юридическими научными и учебными заведениями, общественными объединениями юристов. Предложения принимаются по адресу: Екатеринбург, ул. Горького, д. 21 – 23, каб. 314, в течение тридцати дней со дня опубликования объявления. Последний день приема документов – 6 декабря 2019 года. По данным источника «Нового Дня», практически все работающие сегодня судьи имеют возможность переизбраться на следующий 6-летний срок.

Напомним, вопрос о целесообразности существования в области уставного суда неоднократно поднимался оппозиционными фракциями заксо. По мнению оппозиции, это слишком дорогое удовольствие для закредитованного региона. При этом УС, как правило, рассматривает не более 5 дел в год. В законе об областном бюджете на 2019 год на деятельность этого суда заложено 65 млн 486 тысяч рублей, в проекте бюджета на 2020 год – 72 млн 163 тысячи рубля.

Екатеринбург, служба информации

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