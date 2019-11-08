В ГИБДД проверили на алкоголь водителя бензовоза и назвали причину аварии на Серовском тракте (ФОТО)

На Серовском тракте в районе Невьянска подняли бензовоз, который опрокинулся накануне вечером. Из него вытекло полтонны топлива, в МЧС заявили, что сегодня будет проводиться рекультивация почвы. Автоцистерну отбуксировали на стоянку.

В Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области рассказали, что мужчину 1969 года рождения, который был за рулем бензовоза, проверили на алкоголь – он трезв. По предварительным данным, полностью заправленная автоцистерна не вписалась в поворот – на 295-м км дороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов водитель поворачивал направо и левыми колесами съехал на левую обочину, не справился с управлением, машина опрокинулась в левый кювет. Водитель не пострадал. С восьми часов вечера до полуночи, пока бензовоз поднимали, дорога была частично перекрыта, сейчас движение свободно.

Напомним, в четверг вечером на Серовском тракте перевернулся бензовоз Volvo. При этом в баке находилось 16 тонн топлива, в результате ДТП оно вытекло.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Екатеринбург, служба информации

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