На Серовском тракте перевернулся 16-тонный бензовоз

Сегодня вечером на 295 км дороги Серовского тракта перевернулся бензовоз Volvo. Машина съехала в кювет. При этом в баке находилось 16 тонн топлива, в результате ДТП произошла утечка. «Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения подали на опрокинувшуюся автоцистерну воздушно-механическую пену для недопущения возгорания топлива. В результате ДТП пострадавших нет. Для подъема бензовоза к месту ДТП отправлен автокран. Для ликвидации последствий разлива топлива к месту происшествия следует специализированная организация», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Движение на участке, где произошла авария, регулируют сотрудники ГИБДД.

Екатеринбург, Елена Сычева

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