На трассе «Челябинск – Курган» вспыхнул перевернувшийся бензовоз

На трассе между Челябинском и Курганом перевернулся и загорелся бензовоз.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области, в 18:22 27 мая в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что на ФАД «Р 254 Иртыш», 278 км, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием бензовоза (КаМаз), перевозившего дизельное топливо, и легкового автомобиля марки Nissan.

В результате происшествия бензовоз опрокинулся и загорелся. Пострадавших и погибших нет.

Работы проводились по повышенному рангу пожара №2. В ликвидации возгорания были задействованы 38 человек и 13 единиц техники, проведена пенная атака.

В 19:10 объявлена ликвидация открытого горения, в 20:30 – полная ликвидация. На время проведения аварийно-спасательных работ движение по дороге было закрыто.

Челябинск, Виктор Елисеев

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