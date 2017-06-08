В Ногинском районе опрокинулся бензовоз

Сегодня утром в подмосковном Ногинском районе около села Макарова произошла дорожная авария, в результате которой опрокинулся бензовоз. Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, информация о ДТП поступила в 06:45.
В результате аварии произошел небольшой разлив топлива. К месту происшествия были направлены сотрудники пожарной службы и правоохранительных органов, уточняет агентство «Москва».
О пострадавших в ДТП не сообщается.
Москва, Алексей Васильев
Москва. Другие новости 08.06.17
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