В Ногинском районе опрокинулся бензовоз

Сегодня утром в подмосковном Ногинском районе около села Макарова произошла дорожная авария, в результате которой опрокинулся бензовоз. Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, информация о ДТП поступила в 06:45.

В результате аварии произошел небольшой разлив топлива. К месту происшествия были направлены сотрудники пожарной службы и правоохранительных органов, уточняет агентство «Москва».

О пострадавших в ДТП не сообщается.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 08.06.17

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