Четверг, 8 июня 2017, 11:48 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

, ,

В Ногинском районе опрокинулся бензовоз

В Ногинском районе опрокинулся бензовоз
Фото пресс-службы подмосковного главка МЧС

Сегодня утром в подмосковном Ногинском районе около села Макарова произошла дорожная авария, в результате которой опрокинулся бензовоз. Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, информация о ДТП поступила в 06:45.

В результате аварии произошел небольшой разлив топлива. К месту происшествия были направлены сотрудники пожарной службы и правоохранительных органов, уточняет агентство .

О пострадавших в ДТП не сообщается.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 08.06.17

В ДТП с грузовиком в Подмосковье погиб человек, ещё двое ранены. / «Пусть не надеется»: режиссер Учитель отверг просьбу Поклонской отдать «Матильду» на оценку ее эксперту. / В России за год объем утечек конфиденциальных данных вырос в 100 раз.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках / Метки

, , , , , , ,

Москва, все новости

Наука /

Ученые выступили против изменений в выборах главы РАН

Финансы /

Карту «Мир» превратят в зачетку для студентов

Голосование на сайте

Кто мог бы стать символом Крыма?

В ДТП с грузовиком в Подмосковье погиб человек, ещё двое ранены

Скандалы и происшествия /

«Пусть не надеется»: режиссер Учитель отверг просьбу Поклонской отдать «Матильду» на оценку ее эксперту

Общество /

В России за год объем утечек конфиденциальных данных вырос в 100 раз
Все новости