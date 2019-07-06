Страшное ДТП на Урале: у бензовоза отказали тормоза

На севере Свердловской области сегодня ночью произошло страшное ДТП. На 44 км дороги между Карпинском и Кытлымом опрокинулся бензовоз. Из него вылилось топливо. Вспыхнул пожар. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, машина перевозила 500 литров топлива. «Сообщение о ДТП в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 06.07.2019 в 23:24 , – уточнили в ведомстве. – Прибывшие на место ДТП пожарные в течение 10 минут с помощью пены ликвидировали возгорание. Угрозы для населения и окружающей среды нет».

Сейчас на месте работают сотрудники МЧС России, спасатели Службы спасения Свердловской области, сотрудники ГИБДД, медики. В областном управлении МЧС указали, что в результате ДТП есть пострадавшие, однако, по неподтвержденным пока данным, речь может идти о гибели нескольких человек. По разным версиям, которые публикуют СМИ со ссылкой на очевидцев, у бензовоза отказали тормоза. По одной информации, он въехал в группу людей, по другой – в автомобиле находились пассажиры, участники международного горного марафона «Конжак-2019», проходившего накануне днем.

Как рассказала «Новому Дню» одна из участниц соревнований, марафон пробежали около полутора тысяч человек. Часть людей осталась на Конжаке после окончания спортивного события, и некоторые действительно могли отправиться в обратный путь поздно вечером.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 06.07.19

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