В жутком ДТП с бензовозом погибли трое, семеро в больнице. Водитель был пьян

Стали известны подробности аварии, которая произошла в ночь на 7 июля на дороге между Карпинском и Кытлымом с участием бензовоза. Первоначально предполагалось, что у него отказались тормоза, однако сейчас полиция, которая разбирается в обстоятельствах аварии, придерживается другой версии. Водитель не справился с управлением, поскольку был пьян. По информации ГУ МВД России по Свердловской области, за рулем бензовоза был 51-летний местный житель. Он ехал на заправку за топливом, чтобы после привезти его к месту перекрытия дороги – движение по ней ограничивали с помощью других машин ради проведения марафона «Конжак-2019».

Водитель «Урала» согласился подвезти участников марафона, но автомобиль опрокинулся. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе минздрава Свердловской области, в результате аварии пострадали десять человек, трое погибли на месте. «Семеро доставлены в Краснотурьинскую городскую больницу, двое из них силами санитарной авиации госпитализированы в детскую городскую клиническую больницу № 9 и в городскую травматологическую больницу № 36 Екатеринбурга. Состояние проходящих лечение в Краснотурьинске средней тяжести, в Екатеринбурге – тяжелое», – рассказали в ведомстве.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 07.07.19

Страшное ДТП на Урале: у бензовоза отказали тормоза. / Екатеринбуржцев поздравили с универсиадой (ФОТО). / В минкульте опровергли отмену «Венского фестиваля» из-за Путина. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»