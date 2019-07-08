Новые подробности жуткого ДТП: водитель бензовоза велел пассажирам прыгать и прыгнул сам

Стали известны новые подробности страшного ДТП на промышленной дороге с Иовской платы, в результате которого три человека погибли на месте, еще семь получили травмы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, около 22 часов в субботу, 6 июля, двое туристов подошли к водителю бензовоза с просьбой довезти их до автодороги. Пока они ехали по промышленной дороге с Иовской платы (горного плато, окруженного вершинами Конжаковского камня) в сторону дороги Карпинск – Кытлым, их остановили еще 8 туристов.

Водитель разрешил им сесть на цистерну. Затем он потерял управление, крикнул пассажирам прыгать и спрыгнул сам. Машина слетела под откос и загорелась. Три человека погибли, семеро, в том числе 14-летний подросток, получили травмы. Водитель выжил. Как оказалось, в момент ДТП он был пьян. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 264 УК РФ «Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц, лицом, находившимся в состоянии опьянения». Водитель задержан, решается вопрос о его аресте.

Пятеро пострадавших находятся в Краснотурьинской больнице, двоих, самых тяжелых, том числе 14-летнего мальчика, перевезли в Екатеринбург. Как рассказали в горздраве Екатеринбурга, на сегодня их состояние оценивается как «средней тяжести». У пострадавших, находящихся в Краснотурьинске, состояние удовлетворительное.

Прокуратура проверяет организацию, где работал водитель бензовоза. Кроме того, она проведет проверку организации международного горного марафона «Конжак-2019» в части безопасности его проведения.

Карпинск, служба информации

Карпинск. Другие новости 08.07.19

На ВИЗ-бульваре мужчина попал под трамвай. / Погорельцев с Вайнера временно поселят в общежитии УГГУ. / Юбилейный «Иннопром» стартовал: без пробок, но с проблемами (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»