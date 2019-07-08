Водитель бензовоза, устроиивший аварию под Карпинском, арестован на два месяца

Водитель бензовоза, обвиняемый в нарушении ПДД и пьяной езде, что повлекло гибель людей, заключен под стражу до 7 сентября 2019 года. Такое решение вынес сегодня Карпинский суд по ходатайству следствия при поддержке прокуратуры. Напомним, против 51-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ.

Как пояснили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, необходимость избрания такой меры пресечения обоснована тем, что водитель обвиняется в общественно опасном преступлении, за совершение которого предусмотрено лишение свободы на срок до 15 лет. Учитывается тот факт, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения в момент аварии, в которой погибли три человека, и общественный резонанс преступления.

Жуткое ДТП случилось поздним вечером 6 июля на промышленной дороге в районе горы Серебрянский камень в 2,5 километров от трассы Карпинск – Кытлым. Обвиняемый за рулем бензовоза «Урал» ехал на заправку за топливом, чтобы привезти его к месту перекрытия дороги – движение по ней ограничивали с помощью других машин ради проведения марафона «Конжак-2019». По пути ему встретились двое туристов, которые попросили подвезти их. Водитель согласился, а вскоре подобрал еще восемь человек. Пассажиров он разместил на цистерне.

Впоследствии бензовоз потерял управление. Водитель крикнул попутчикам прыгать и спрыгнул сам, машина слетела под откос и загорелась. Три человека погибли на месте, семеро получили различные травмы. Двоих пострадавших с самыми тяжелыми повреждениями (в их числе 14-летний подросток) доставили в Екатеринбург.

По данным «Нового Дня», один из погибших был профессиональным спасателем.

Карпинск, служба информации РИА «Новый День»

Карпинск. Другие новости 08.07.19

В Екатеринбурге снова пройдет фестиваль ландшафтного дизайна. / В Екатеринбурге скончался преподаватель уральского журфака Владимир Зыков. / Заставить покупать продукцию: на «Иннопроме» власти назвали основной способ диверсификации ОПК (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»