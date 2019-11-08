В лагере под Ревдой, где массово отравились дети, досрочно завершилась смена

В детском оздоровительном лагере «Лесная жемчужина» произошла вспышка кишечной инфекции. По данным областного минздрава, у 19 детей обнаружили симптомы ротавируса. «Медики, если будет такая необходимость, готовы госпитализировать детей», – сообщили «Новому Дню» в ведомстве. Пострадавшие находились на смене, организованной Уральским центром для одаренных детей «Золотое сечение».

Первые признаки отравления появились еще в среду, 6 ноября. Об этом изданию Е1.ru рассказали сами подростки, отдыхающие в лагере. По их словам, сначала несколько детей пожаловались на головокружение, боль в животе, температуру и рвоту. На следующий день появились новые больные. К пятнице изолятор лагеря был переполнен.

В Свердловском министерстве образования сообщили, что принято решение о досрочном завершении смены. Дети должны были отдыхать в лагере до 14 ноября, но теперь их отправят домой.

Сейчас в «Лесной жемчужине» работает межведомственная комиссия, в состав которой включены специалисты министерств образования и молодежной политики, министерства здравоохранения Свердловской области, а также регионального Роспотребнадзора.

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