19 детей в лагере «Лесная жемчужина» заразили работники пищеблока

Специалисты регионального Роспотребнадзора установили причину вспышки острой кишечной инфекции в лагере «Лесная жемчужина» под Ревдой. В учреждении, напомним, была организована смена для одаренных детей из центра «Золотое сечение». На прошлой неделе 19 подростков почувствовали недомогание – у них была высокая температура, боль в животе и рвота.

Исследования эпидемиологов показали, что острая кишечная инфекция у отдыхающих была вызвана норовирусами. «Источником стал персонал пищеблока оздоровительного комплекса. Возникновению вспышечной заболеваемости способствовали нарушения санитарных правил», – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Роспотребнадзор совместно с областным минздравом организовали противоэпидемические мероприятия на территории лагеря. Напомним, в пятницу, когда лазарет был уже переполнен, смену «Золотого сечения» досрочно завершили. Все дети направлены по домам.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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