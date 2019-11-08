Шептий призвал единороссов не скупиться на партийные взносы

В свердловском отделении «Единой России» сложилась довольно печальная ситуация с членскими взносами: в некоторых местных отделениях их платят неохотно, а кое-где не платят вообще.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на областной конференции секретарь отделения Виктор Шептий. По его словам, в этом году партийцы заплатили всего 2 млн рублей, и он выразил пожелание, чтобы до нового года эта сумма удвоилась. Называть самые отстающие ячейки Шептий не стал.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 08.11.19

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