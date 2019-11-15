В 48 из 50 политических партий на Среднем Урале не платят членские взносы

Из 50 политических партий, региональные отделения которых зарегистрированы в Свердловской области, только в двух практикуют сбор членских взносов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», это следует из финансовых отчетов партий за третий квартал, опубликованных на сайте областного избиркома. Больше всех дорожат своими партиями члены «Единой России» и КПРФ. Первые собрали за 9 месяцев 2019 года около 1,8 млн рублей, вторые – около 830 тысяч рублей. Кстати, на прошедшей неделю назад партийной конференции Виктор Шептий горячо убеждал своих товарищей не скупиться на членские взносы и собрать до конца года еще столько же. Остальные 48 партий, в том числе парламентские СР и ЛДПР, судя по документу, в партийную кассу не платят.

Кое-какие финансовые операции они, впрочем, проводили. Отделение ЛДПР получило из центра 325 тысяч рублей на текущую деятельность и истратила их все. Справороссы ничего ни получили от руководства партии, но им на 50 тысяч рублей помогли некие юридические лица. Зато региональное «Яблоко» выделило местному отделению 197 тысяч рублей, еще 60 тысяч подкинули доброжелатели. С финансированием партии власти, конечно, не сравнить: свердловская «Единая Россия» в минувшем квартале получила 11,7 млн рублей «из центра» и еще 12,150 млн рублей – от юридических лиц в качестве пожертвований.

У остальных партий бюджет практически нулевой, о чем они и отчитались.

Три партии – «Против всех», «Родина» и Партия свободных граждан финансовые отчеты не сдали вообще. Это является нарушением закона, и теперь партиям грозит штраф.

Екатеринбург, служба информации

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