Партия свободных граждан в Свердловской области накопила штрафов на 800 тысяч рублей за нарушение сроков финансовой отчетности

Свердловские отделения партий «Против всех», «Родина» и Партии свободных граждан до сих пор не представили финансовые отчеты за третий квартал 2019 года. В случае серьезной просрочки политическим объединениям грозят административные штрафы, а при повторном нарушении – приостановка деятельности реготделения на срок до шести месяцев.

В областном избиркоме «Новому Дню» пояснили, что отчеты должны были предоставить не позднее 30 октября. Некоторые региональные отделения присылают документы «Почтой России», отчего и случаются задержки.

«Такое бывает, что отчеты доходят только через месяц-полтора. Если в письме на штампе будет стоять дата до ноября, то никаких наказаний для партий не последует. В противном случае избирком составит протокол об административном нарушении и уведомит об этом Минюст», – рассказали в пресс-службе избирательной комиссии. Согласно КоАП, партиям-нарушителям за срыв сроков сдачи финансовой отчетности грозит штраф до 100 тысяч рублей.

В Свердловской области неоднократно наказывалось рублем отделение Партии свободных граждан. Партия не сдает отчеты с 2014 года, накопив штрафов на общую сумму 800 тысяч рублей, уточнили в пресс-службе избиркома.

Добавим, что всего на территории региона зарегистрировано 50 отделений партий. В начале осени Минюст на основе решений Верховного суда РФ ликвидировал шесть политических объединений: народную партию «За женщин России», политическую партию «Союз горожан», Народную партию России, Социал-демократическую партию России, Партию пенсионеров России и партию «Города России». Все шесть партий имели отделения в Свердловской области, но не вели никакой финансовой деятельности в течение нескольких лет.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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