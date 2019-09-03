Минюст РФ ликвидировал 6 партий. На Урале про них не слышно уже три года

Минюст РФ на основании вступивших в силу решений Верховного суда РФ ликвидировал шесть политических партий: Народную партию «За женщин России», политическую партию «Союз горожан», Народную партию России, Социал-демократическую партию России, Партию пенсионеров России и партию «Города России», говорится в сообщении Минюста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», все шесть партий имеют региональные отделения в Свердловской области, но не ведут никакой финансовой деятельности, что видно из представленных избиркому отчетов. В выборах в гордуму Екатеринбурга в 2018 году ни одна из них не участвовала. Губернаторские выборы 2017 года они также проигнорировали.

Зато в 2013 году в выборах в ЕГД участвовали все шесть ныне упраздненных партий, но прошла только одна – Партия пенсионеров России. Остальные набрали меньше 1% голосов каждая.

В 2016 году в выборах в Госдуму эти партии участвовать не стали, а в заксо выдвинулись региональные отделения партий «За женщин России» (список набрал чуть больше 2% голосов), и Партия пенсионеров России (участвовали несколько кандидатов по одномандатным округам, но никто из них не преуспел).

Отметим, что федеральный закон о политических партиях четко указывает критерии – сколько выборных кампаний должна провести партия, чтобы остаться в списках действующих. Она должна за последние 7 лет принять участие в выборах в Государственную думу, в выборах президента РФ, не менее чем в 10% губернаторских выборов, не менее чем в 20% выборов региональных заксобраний, не менее чем в 50% муниципальных выборов. Как уже сообщал «Новый День», в апреле этого года глава ЦИК Элла Памфилова заявила: «По нашим прогнозам, из 61 партии примерно треть подтверждает состоятельность, примерно треть может быть ликвидирована».

Как заявил «Новому Дню» политолог Сергей Мошкин, ничего страшного в такой работе Минюста он не видит. «Это законодательная норма. У нас есть закон о политических партиях, который предписывает им проявлять какую-то политическую активность, участвовать в выборах. Но есть партии, которые были когда-то созданы непонятно кем, непонятно с какой целью. Минюст имеет право такие «уснувшие» партии, не ведущие никакой деятельности, ликвидировать. Здесь нет никакого особого политического контекста, хотя ситуация хорошо характеризует существующую систему. Думаю, Минюст продолжит эту работу – дойдут руки, еще раз почистят», – считает эксперт.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

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