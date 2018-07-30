российское информационное агентство 18+

Post Mundial

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 30 июля 2018, 11:05 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд, Спецпроекты

Избирком Екатеринбурга зарегистрировал еще три партийных списка

Горизбирком Екатеринбурга зарегистрировал списки кандидатов в депутаты ЕГД по единому избирательному округу еще от трех политических партий.

Как сообщили РИА «Новый День» в избиркоме, зарегистрированы списки «Единой России», КПРФ, «Гражданской платформы».

Напомним, партийный список ЕР возглавили советник ректора УрГЭУ Сергей Воронин, сопредседатель областного отделения ОНФ Анастасия Немец и вице-президент фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков. В тройку КПРФ вошли первый секретарь обкома Александр Ивачев, помощница депутата Римма Скоморохова, действующий депутат ЕГД Сергей Шадрин. «Гражданскую платформу» на выборы поведут директор института травматологии Игорь Шлыков и предприниматели Евгения Чечулина и Григорий Левин.

Ранее избирком зарегистрировал списки партий ЛДПР, СР, РППС и «Яблока». На рассмотрении – список партии «Коммунисты России».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 30.07.18

За пост главы Первоуральска поборются шесть человек. / На екатеринбургских выборах зафиксирован первый отказ в регистрации кандидату в депутаты. / 30 июля в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / Выборы в ЕГД 2018

Из борьбы за одномандатные округа в ЕГД выбыли два действующих депутата и три партии

Избирком зарегистрировал еще три партийных списка кандидатов в гордуму Екатеринбурга

Свердловское «Яблоко» собралось на коммунистический митинг

Екатеринбург сэкономил 5 миллионов рублей, отменив прямые выборы мэра

Первый отсев кандидатов в мэры Екатеринбурга пройдет 25 июля

Телезвезда, коммунальщики, родственники и однофамильцы: в думу Екатеринбурга выдвинулись 144 одномандатника

В Екатеринбурге избили главу избирательного штаба одного из кандидатов

Против действующего депутата Григория Вихарева на выборах выступит «сильная женщина»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Политика, Россия, Выборы в ЕГД 2018,

Новости партнеров