Избирком Екатеринбурга зарегистрировал еще три партийных списка

Горизбирком Екатеринбурга зарегистрировал списки кандидатов в депутаты ЕГД по единому избирательному округу еще от трех политических партий.

Как сообщили РИА «Новый День» в избиркоме, зарегистрированы списки «Единой России», КПРФ, «Гражданской платформы».

Напомним, партийный список ЕР возглавили советник ректора УрГЭУ Сергей Воронин, сопредседатель областного отделения ОНФ Анастасия Немец и вице-президент фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков. В тройку КПРФ вошли первый секретарь обкома Александр Ивачев, помощница депутата Римма Скоморохова, действующий депутат ЕГД Сергей Шадрин. «Гражданскую платформу» на выборы поведут директор института травматологии Игорь Шлыков и предприниматели Евгения Чечулина и Григорий Левин.

Ранее избирком зарегистрировал списки партий ЛДПР, СР, РППС и «Яблока». На рассмотрении – список партии «Коммунисты России».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 30.07.18

За пост главы Первоуральска поборются шесть человек. / На екатеринбургских выборах зафиксирован первый отказ в регистрации кандидату в депутаты. / 30 июля в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»