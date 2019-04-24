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Среда, 24 апреля 2019, 14:17 мск

Новости Политика

Треть российских партий может быть ликвидирована в 2019 году

К концу года в России могут ликвидировать треть зарегистрированных партий. Причина – несоответствие требованиям законодательства. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

«По нашим прогнозам, из 61 партии примерно треть подтверждает состоятельность, примерно треть может быть ликвидирована», – цитирует Памфилову РИА «Новости».

Глава ЦИК отметила, что с упрощением требований к политическим партиям за четыре года их количество увеличилось в десять раз. В настоящее время наблюдается устойчивая тенденция к уменьшению их числа.

«Партии-однодневки постепенно испускают дух», – сказала Памфилова, добавив, что 32 партии должны будут пройти проверку на соответствие требованиям закона в 2019 году.

Попасть под ликвидацию могут партии, которые не выполнили требование об обязательном участии в выборах. В течение семи лет с момента регистрации партия должна поучаствовать в одной федеральной или в нескольких региональных избирательных кампаниях.

Инициировать процедуру ликвидации партии должен Минюст. Так в этом году Верховный суд (ВС) удовлетворил требование министерства о ликвидации Российской партии народного управления и Спортивной партии России «Здоровые силы».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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